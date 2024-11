Stand: 06.11.2024 18:30 Uhr Kreis Ludwigslust-Parchim: Polizei entdeckt Cannabisplantage

Im Kreis Ludwigslust-Parchim wurde beim Brand eines Schuppens am vergangenen Donnerstag eine Cannabisplantage entdeckt. Polizisten wollten ein Nebengebäude des Schuppens evakuieren. Dabei entdeckten sie 729 Töpfe mit Setzlingen, eine Abluftanlage sowie Aufzuchtlampen. Drei Männer aus Albanien im Alter zwischen 31 und 58 Jahren wurden wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge fest genommen. Die Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim