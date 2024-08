Stand: 26.08.2024 06:54 Uhr Knapp 130 Teilnehmer bei 30. Wismarbuchtschwimmen

In Wismar ist am Sonntag das 30. Wismarbuchtschwimmen ausgetragen worden. Die rund 130 Schwimmerinnen und Schwimmer haben dafür eine 3,5 Kilometer lange Strecke zurückgelegt - von Wangern auf der Insel Poel bis nach Hohen Wieschendorf. Gewinnerin bei den Frauen war Vanessa Martens aus Lübeck. Sie legte die Strecke in 47:14 Minuten zurück. Bei den Männern hat der Justin Kaps aus Berlin gewonnen. Er war bereits 2021 Teilnehmer der Paralympics in Tokio. In Wismar brauchte Kaps 41:35 Minuten, um ins Ziel zu kommen. Die schnellste Schimmerin aus Westmecklenburg war Swantje Schartow vom TSV Schwerin. Sie brauchte für die Strecke 55:03 Minuten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg