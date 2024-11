Stand: 24.11.2024 10:52 Uhr Karikaturenpreis in Schwerin verliehen

Die Karikatur "Die Heimat ist sicher" hat am Samstag in Schwerin den Karikaturenpreis zum Tag der deutschen Einheit gewonnen. Die Gewinnerkarikatur beschäftigt sich mit dem mangelhaften Internet- und Breitbandausbau auf dem Land. Zumindest seien die Bewohner so vor Hackerangriffen sicher. Die in der Ausstellung "Was für ein Volk" präsentierten 170 Karikaturen sollen den Wandel in der Gesellschaft nach der Wiedervereinigung zeigen - mit Humor und spitzer Feder. Die Preise waren mit 5.500 Euro dotiert. Auch die Karikatur "Zukunft" erhielt einen Preis. Der Inhalt: "Machen wir einen Strich unter die Zukunft und wenden uns der Vergangenheit zu!"

