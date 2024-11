Stand: 18.11.2024 12:23 Uhr Kampf gegen Blutkrebs: Schulen in Westmecklenburg ausgezeichnet

Für ihr außergewöhnliches Engagement gegen Blutkrebs sind am Montagvormittag zwei Schulen in Westmecklenburg ausgezeichnet worden - das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust und das Regionale Berufliche Bildungszentrum in Schwerin. Beide Schulen haben bei mindestens drei Aktionen ihre Schüler dazu motiviert, sich in die Datei der DKMS aufnehmen zu lassen. Dafür hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) ihnen heute das DKMS-Siegel überreicht. Ausgezeichnet wurde außerdem noch das Regionale Berufliche Bildungszentrum des Landkreises Rostock in Güstrow.

95 Aktionen an Schulen in ganz MV

Insgesamt haben in Mecklenburg-Vorpommern laut DKMS seit 2010 insgesamt 95 Schulaktionen stattgefunden, auf denen sich insgesamt rund 6.800 Schülerinnen und Schüler als potenzielle Stammzellspenderinnen und spender registrieren ließen. 57 von ihnen konnten bereits tatsächlich betroffenen Patientinnen und Patienten die Chance auf Überleben spenden, so die DKMS weiter.

