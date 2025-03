Stand: 31.03.2025 16:34 Uhr Sieben neue Lehrkräfte für Hochschulen in MV ernannt

In Schwerin hat Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) am Montag sieben neue Professorinnen und Professoren für die Hochschulen im Land ernannt. Zwei von ihnen werden künftig an der Hochschule in Wismar lehren. Die 49-jährige Anke Bebensee wird an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften im Fach Allgemeine Wirtschaftspsychologie, Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik arbeiten. Ramona Hülsmann kommt an die Fakultät Ingenieurwissenschaft. Dort wird die 54-Jährige im Fach Verfahrenstechnik, Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung forschen und lehren. Sie war zuletzt an der Hochschule tätig.

Auch Universität Greifswald bekommt neue Professoren

Die fünf anderen Professoren werden an der Universität Greifswald tätig sein. Julius Buckler und Daniel Wolff kommen fürs Fach Öffentliches Recht. Die 39-jährigen Juristen haben unter anderem an der Universität Bayreuth und an der TU Chemnitz bzw. an den Universitäten München und Augsburg gearbeitet. Auch die Mathematisch-Naturwissenschafliche Fakultät bekommt zwei neue Professoren - den 44-jährigen Mikrobiologen Nikolai Siemens für das Fach Molekulare Infektionsgenetik und den gleichaltrigen Armin Dielforder, der für das Fach Allgemeine Geologie von der Leibniz Universität in Hannover nach Greifswald wechselt. Außerdem wird der 43-jährige Giovanni Rubeis im Fach Ethik und Geschichte der Medizin lehren und forschen.

