Stand: 27.03.2025 09:03 Uhr Hochschule Wismar präsentiert sich bei der Kultusminister-Konferenz

Die Hochschule Wismar präsentiert Projekt- und Diplomarbeiten in den Räumen der Kultusministerkonferenz in Berlin. Die Jahresausstellung hat Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag eröffnet. Insgesamt werden 20 Arbeiten aus verschiedenen Bereichen der Fakultät Gestaltung gezeigt. Die Objekte hängen an den Wänden von Konferenzräumen und Gängen des Büros. Ausgestaltet wurde die Ausstellung von Dekan Professor Oliver Hantke und Professor Stephan Schulz von der Fakultät Gestaltung an der Hochschule Wismar. Die Ausstellung wird jedes Jahr durch das Vorsitzland organisiert. Mit der Übernahme der Präsidentschaft für die neu gegründete Wissenschaftsministerkonferenz fiel diese Aufgabe nun dem Land Mecklenburg-Vorpommern zu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.03.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg