Stand: 05.12.2024 16:33 Uhr Hund verletzt Vierjährigen in Schweriner Altstadt

In der Schweriner Altstadt ist am Mittwochabend ein vierjähriges Kind von einem Hund verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat der Junge in Absprache mit der Hundehalterin dem Tier ein Leckerli gegeben. Dabei schnappte der Hund plötzlich nach dem Kind und verletze es am Ohr. Der Vierjährige wurde daraufhin mit seinem Vater ins Schweriner Klinikum gebracht und dort ambulant behandelt. Nach bisherigen Erkenntnisse handelt es sich um eine leichte Verletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin