Hund im Parchimer Umland erschossen - Waffen beschlagnahmt

Ein Rentner soll am Mittwoch bei Parchim den Hund seiner Nachbarn erschossen haben. Laut Polizei ist der mutmaßliche Schütze Mitglied eines Schützenvereins im Amt Parchimer Umland. Am Vormittag soll er mehrmals auf den Mischlingshund geschossen haben. Trotz Operation in einer Tierklinik ist das Tier gestorben. Der Hundebesitzer rief die Polizei. Die Beamten haben daraufhin in Absprache mit der Waffenbehörde des Landkreises die Waffen des Mannes eingezogen: Drei Gewehre, eine Pistole sowie ein Revolver mit größerem Kaliber. Auch seinen Waffenschein musste der Rentner abgeben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen weiter. Ein Projektil aus dem verendeten Hund wird untersucht. Den Schüssen soll ein Streit unter den Nachbarn vorangegangen sein. Gegen den mutmaßlichen Schützen sind Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung aufgenommen worden.

