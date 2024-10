Stand: 21.10.2024 14:02 Uhr Herbstferien in Westmecklenburg: Das ist in der Region los

Die Herbstferien haben begonnen. Für Schülerinnen und Schüler gibt es in dieser Woche in Westmecklenburg Einiges zu erleben. Schon am Sonntag gab es im Wismarer Phantechnikum Laborführungen, ab Dienstag gibt es dort dann auch Sonderführungen durch die aktuelle Faltboote-Ausstellung. Ebenfalls ab Dienstag wird auch im Wismarer Schabbell-Museum von 10 bis 13 Uhr ein spezielles Ferienprogramm angeboten. Im Museum in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) können sich Kinder die ganze Woche lang am Vormittag kreativ ausleben - hier wird gebastelt. Schüler, die lieber gern klettern oder Bogen schießen, können das am Mittwoch von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Hochseilgarten in Dreilützow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) machen. Treffpunkt ist vor dem Gutshaus.

Puppentheater, Kürbismasken oder Schatzsuche

In Schwerin führt das Freilichtmuseum in Mueß am Mittwoch das Puppentheater "Ronja Räubertochter" auf. Start ist um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr. Es gibt außerdem Mitmachangebote - unter anderem können Kürbismasken gebastelt werden. Am Donnerstag findet im Städtischen Museum Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) eine Schatzsuche statt. Um 11.30 Uhr startet die zweistündige Spurensuche für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Laternenumzüge gibt es auch - in Demern bei Rehna (Landkreis Nordwestmecklenburg) am Freitag oder in Klinken (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Sonnabend. Beide Umzüge starten um 18 Uhr.

