Helios-Kliniken Schwerin: Ver.di ruft zu zweitägigem Warnstreik auf

Die Helios-Klinik in Schwerin soll am Mittwoch und Donnerstag bestreikt werden. Das hat die Gewerkschaft Ver.di heute mitgeteilt, die zu dem zweitägigen Warnstreik aufgerufen hat. Ver.di fordert für die rund 3.000 Beschäftigten in Schwerin ein deutliches Lohnplus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat, ein 13. Monatsgehalt, höhere Zulagen für Arbeit zu ungünstigen Zeiten und für die Auszubildenden 150 Euro mehr. Der Arbeitgeber habe im ersten Verhandlungstermin kein Angebot vorgelegt, so Ver.di. Der Gewerkschaft zufolge wurde für die Zeit des Warnstreiks eine Vereinbarung zur Sicherung der Notversorgung beschlossen. Geplante Therapien und Operationen würden aber nicht oder nur eingeschränkt stattfinden.

