Stand: 27.01.2025 06:18 Uhr Handball: Grün-Weiß holt den ersten Sieg in 2025

In der dritten Handball-Liga der Frauen konnte Grün-Weiß Schwerin am Wochenende den ersten Sieg im Jahr 2025 feiern. Mit 24:20 (13:12) gewannen die Schwerinerinnen ihr Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Lit Tribe aus Ostwestfalen. Schon zur Halbzeit führte das Team von Trainer Johannes Prothmann - allerdings knapp mit nur einem Tor Vorsprung (13:12). Das Spiel blieb eng - ab Mitte der zweiten Halbzeit konnte Grün-Weiß sich den entscheidenden Vorsprung erarbeiten. Beste Schweriner Werferin war wieder einmal Katharina Böhmker mit sieben Treffern - aber auch Julia Kretschmer traf sieben mal.

Grün-Weiß Schwerin liegt in der Tabelle weiter auf Rang fünf. In der kommenden Woche steht dann erneut ein Heimspiel für die Schwerinerinnen an. Dann ist der SV Henstedt-Ulzburg zu Gast.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin