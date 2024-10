Stand: 21.10.2024 08:05 Uhr Hagenow: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Am Sonntagabend hat ein Autofahrer oder eine Autofahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger in Hagenow Unfallflucht begangen. Gegen 19:40 Uhr schob der Fußgänger seinen E-Roller über die Hagenstraße und wurde von einem blauen Auto erfasst, das aus der Poststraße kam. Das Unfallauto fuhr weiter, wohin ist unbekannt. Der Mann wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus Hagenow gebracht. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim