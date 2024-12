Stand: 13.12.2024 05:19 Uhr Hagenow: Drei Ortsteile bekommen neue Straßennamen

Die Stadtvertreter in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben am Donnerstagabend die Änderung von drei Straßennamen beschlossen. Der Grund dafür ist, dass die Namen in verschiedenen Ortsteilen doppelt vorkommen. Betroffen sind knapp 100 Menschen in den Ortsteilen Granzin, Hagenow Heide und Viez, die in den Straßen Waldweg, Dorfstraße und Mühlenweg wohnen. Laut Stadt müssen die Änderungen des Straßennamens im Fahrzeugschein von den Anwohnern selbst bezahlt werden. Beim Anpassen des Reisepasses sowie des Personalausweises entstehen laut Verwaltung keine Kosten. Nach dem einstimmigen Beschluss der Stadtvertreter wird die "Dorfstraße" im Ortsteil Granzin in "Hofstraße", der "Waldweg" im Ortsteil Hagenow Heide in "Eichhörnchenweg" und der "Mühlenweg" im Ortsteil Viez in "Zur Wassermühle" umbenannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim