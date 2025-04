Stand: 07.04.2025 15:26 Uhr Eintritt frei beim Fischerfest Gaffelrigg in Greifswald

Beim traditionellen Fischerfest Gaffelrigg in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entfällt zum 775. Jubiläum der Stadt der tägliche Kulturbeitrag von fünf Euro. Das hat die Stadt Greifswald mitgeteilt. An allen drei Tagen (18.-20. Juli 2025) wird das beliebte Volksfest für alle Besucher kostenfrei zugänglich sein. „Nach der Jubiläumswoche im Mai wollen wir auch im Juli anlässlich des Stadtjubiläums alle gemeinsam das Fischerfest Gaffelrigg genießen“, erklärt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. Durch den freien Eintritt zum Fischerfest Gaffelrigg haben in diesem Jahr auch die Besucherinnen und Besucher des Strandbads Eldena direkten Zugang zum Festgelände. Das Fischerfest Gaffelrigg wird auch in diesem Jahr präsentiert von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin.

Ryck in Flammen schon am Freitag

Wegen der fehlenden Einnahmen ergeben sich in diesem Jahr kleine Veränderungen im Programm. Die beliebte Veranstaltung „Ryck in Flammen“ wird vom Sonntag auf den Freitagabend (18. Juli 2025) verlegt und damit zum festlichen Auftakt des Fischerfests Gaffelrigg. Das sei auch der Wunsch vieler Familien gewesen, heißt es von der Stadt Greifswald. Das Fischerfest Gaffelrigg endet damit am Sonntag gegen 19 Uhr. Alle anderen beliebten Angebote wie der Jahrmarkt, die Weltmeisterschaft im Ryckhangeln oder die Gaffelrigg bleiben wie gewohnt erhalten.

