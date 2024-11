Stand: 01.11.2024 06:19 Uhr Grundwasserreinigung in Schwerin

Am Bürgermeister-Bade-Platz in Schwerin arbeiten die Stadtwerke zur Zeit mit schweren Maschinen. Dort wo bis in die 1980er noch ein Gaskraftwerk stand, werden jetzt Brunnen gebohrt und eine Filteranlage installiert. Der Grund: Das Grundwasser muss gereinigt werden. Durch das Gaskraftwerk wurde das so stark verunreinigt, dass die Schadstoffe das restliche Grundwasser der Stadt belasten könnten. Durch die Filteranlage soll das verhindert werden.

