Grün-Weiß Handballerinnen spielen Unentschieden in Harrislee

In der 3. Handball-Liga der Frauen ist Grün-Weiß Schwerin mit einem Unentschieden ins neue Jahr gestartet. Beim TSV Nord Harrislee spielten die Schwerinerinnen am Sonnabend 20:20. Noch zur Halbzeit führte Grün-Weiß mit 12:9 - im zweiten Durchgang drehte Harrislee das Spiel zunächst. Kurz vor Schluss konnte die Mannschaft von Trainer Johannes Prothmann aber noch ausgleichen. Beste Werferin der Schwerinerinnen war Julia Kretschmer mit acht Toren. Grün-Weiß ist in der 3. Liga Nord jetzt Tabellenfünfter. Am Sonntag (19. Januar) folgt ein weiteres Auswärtsspiel beim Buxtehuder SV II.

