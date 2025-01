Stand: 06.01.2025 10:33 Uhr Grevesmühlen: Zwei Brände in Kleingartenanlagen

In Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg musste die Feuerwehr am frühen Montagmorgen zu gleich zwei Bränden ausrücken. Laut Feuerwehr brannte zunächst eine Kleingartenparzelle am Vielbecker See. Kurze Zeit später gab es dann ein Feuer im Börzower Weg. Seit mehreren Wochen würde jemand immer wieder Feuer in Grevesmühlen legen, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg