Grevesmühlen: Unbekannte stehlen Werkzeug und Rasentraktor

In Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Schweriner Landstraße eingedrungen. Laut Polizei sind dort unter anderem Werkzeuge und ein Rasentraktor gestohlen worden. Es entstand ein Schaden von mindestens 15.000 Euro. Der Firmeninhaber bemerkte den Diebstahl am Donnerstag. Wie die Polizei mitteilte, haben sich die Täter vermutlich während der Feier- und Brückentage zum Jahreswechsel Zutritt zu dem Gelände verschafft. Die Kriminalpolizei ermittelt.

