Grabow plant Millionen für die Infrastruktur

Die Stadt Grabow will in den nächsten Jahren mehr als 4,2 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Der dafür gefasste Maßnahmenplan beinhaltet mehrere Projekte - unter anderem ein neues medizinisches Versorgungszentrum in Kooperation mit den LUP Kliniken. Die ersten Vorhaben sollen bereits in diesem Jahr umgesetzt werden, so Bürgermeisterin Kathleen Bartels (SPD). Die Stadt bemüht sich um Förderung für die Projekte - die Stadtvertreter stimmten einem Förderantrag gestern zu. Die Entscheidung über Fördermittel fällt das Innenministerium.

