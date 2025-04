Stand: 14.04.2025 11:11 Uhr Grabow: Stadt erhöht Preise für das Waldbad

Im Waldbad in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) werden sich die Preise zur neuen Saison erhöhen. Das hat die Stadtvertretung beschlossen. Die Preise sollen steigen, damit ein Defizit im Haushalt von mehr als 30.000 Euro ausgeglichen werden kann, heißt es von Bürgermeisterin Kathleen Bartels (SPD). Eine Tageskarte für Erwachsene kostet demnach einen Euro mehr, ebenso eine Tageskarte für Kinder. Bei der Saisonkarte für Erwachsene steigt der Preis von 100 auf 120 Euro. Kinder zahlen für eine Saisonkarte 15 Euro mehr. Die Saison beginnt offiziell am 1. Mai. In diesem Jahr wird das Waldbad in Grabow 50 Jahre alt.

