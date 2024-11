Stand: 25.11.2024 11:46 Uhr Golfkurs in Vorbeck zum besten Kurs Deutschlands gewählt

Der "WINSTONlinks Course" auf dem Golfplatz in Vorbeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei Schwerin wurde als Deutschlands bester Golfkurs ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis von den World Golf Awards. Laut Jury, bestehend aus Fachleuten und aktiven Golfern, vereint der Kurs sportliche Herausforderung mit Natur. Der Golfplatz in Vorbeck bietet insgesamt drei Kurse für Golfer an.

