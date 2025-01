Stand: 03.01.2025 14:11 Uhr Goldberg: Tochter crasht Auto ihrer Mutter

Nahe Goldberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat am Donnerstag eine Frau an ihrem Auto starke Beschädigungen bemerkt und daraufhin die Polizei gerufen. Die Beamten konnte den Fall aufklären. Demnach hatte die Tochter der Frau an Silvester eine Spritztour mit einer Freundin unternommen. Einen Führerschein hatte sie nicht. Bei der Fahrt kam sie von der Straße ab, das Auto überschlug sich in einem Graben und kam auf den Rädern zum Stehen. Sie und eine Freundin blieben bei dem Unfall unverletzt. Wieder zu Hause angekommen stellte die Tochter das Auto ab. Erst zwei Tage später fiel der Totalschaden auf. Gegen die Tochter wird jetzt wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Führerschein und der nicht erlaubten Benutzung eines Kraftfahrzeugs ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 03.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim