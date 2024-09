Stand: 09.09.2024 17:15 Uhr Gallin: Minibagger wieder aufgetaucht

Ein in Gallin gestohlener Minibagger ist jetzt in Polen sichergestellt worden. Die Polizei konnte das GPS-Gerät in dem Bagger etwa 50km hinter der deutsch-polnischen Grenze orten und hat Kontakt mit den polnischen Kollegen aufgenommen. Die haben dann am Donnerstagnachmittag den Caterpillar-Minibagger im Wert von etwa 15.000 Euro sichergestellt und die Ermittlungen gegen einen polnischen Tatverdächtigen aufgenommen. Gestohlen wurde der Bagger am Freitag, den 30. August gegen 22 Uhr. Dazu sucht die Polizei noch Zeugen, die zu dieser Zeit im Industriegebiet im Neu Galliner Ring etwas beobachtet haben.

