Stand: 21.10.2024 12:34 Uhr Fußball-Verbandsliga: Klarer Sieg für den FC Schönberg

In der Fußball-Verbandsliga hat der FC Schönberg einen Heimsieg eingefahren. Mit 4:2 haben die Maurinekicker gegen den SV Hafen Rostock gewonnen. Zur Halbzeit führten die Schönberger mit 2:0 durch Tore von Felix Kaben und Thomas Aldermann. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Kaben dann das 3:0. Die Partie schien entschieden, doch die Rostocker kamen noch mal auf 2:3 heran, ehe Kapitän Daniel Halke für die Schönberger in der Nachspielzeit zum 4:2-Endstand traf. In der Tabelle bleiben die Schönberger auch nach dem Sieg auf Platz 5.

