Stand: 31.12.2024 11:17 Uhr Fußball Verbandsliga: Ein Rückblick auf die bisherige Saison

Platz Eins, nur eine Niederlage und zwei Punkte Vorsprung auf Rang zwei: Das ist die Bilanz des FC Mecklenburg Schwerin der bisherigen Saison. Einer der Hauptgründe für die erfolgreiche Hinrunde: Die Defensive des FCM. Die Schweriner kassierten bisher nur 13 Gegentore in 15 Spielen - so wenige wie keine andere Mannschaft in der Verbandsliga. Der Blick geht für den FC Mecklenburg in Richtung Aufstieg Oberliga. Stefan Lau, Geschäftsführer Sport, sagte im Gespräch mit dem NDR, das wegweisende Gespräche anstehen würden, um den Verein konkurrenzfähig in die Oberliga zu führen.

Für die anderen westmecklenburger Vereine läuft es nicht ganz so erfolgreich. Der FC Schönberg steht im Mittelfeld der Tabelle auf Rang zehn. Insgesamt stehen fünf Siege und sieben Niederlage zu Buche. Im September musste der FCS den Trainer ersetzen - Robert Balazs legte sein Amt aus beruflichen Gründen nieder - Nobert Somodi übernahm den Trainerposten.

Der MSV Pampow liegt in der Tabelle auf Platz zwölf und musste sich zwischenzeitlich aus dem Tabellenkeller kämpfen. Ingesamt acht Niederlagen kassierte der MSV in der bisherigen Saison.

Die Saison geht am 22. Februar weiter.

