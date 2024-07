Stand: 05.07.2024 05:26 Uhr Für den guten Zweck: Wismarer laufen sieben Tage lang Runden

Im Wismarer Kurt-Bürger-Stadion wird von Freitag an wieder sieben Tage lang ohne Pausen gelaufen: Dort beginnt am Nachmittag der 24/7-Spendenlauf. Gelaufen wird für den guten Zweck. Für jede absolvierte Runde gibt es 50 Cent. Das Geld geht dann unter anderem an die Fördervereine für die Kinder der Schweriner Kinderklinik und des Kinderzentrums Mecklenburg. Auch Das Boot-Wismar und der Polarstern-Verein erhalten Spenden. Zuletzt fand die Lauf-Aktion vor zwei Jahren statt. Mehr als 35.000 Runden wurden nonstop innerhalb einer Woche gelaufen - fast 2.000 Läufer hatten in Wismar dadurch 55.000 Euro Spenden gesammelt.

