Stand: 25.10.2024 11:14 Uhr Für 1,2 Millionen Euro: Woeten bekommt neue Ortsdurchfahrt

In Woeten im Landkreis Ludwigslust-Parchim soll die Ortsdurchfahrt erneuert werden. Das hat die Gemeindevertretung Obere Warnow am Donnerstagabend beschlossen. Die Straße sei in einem schlechten Zustand und koste im Unterhalt viel Geld, so Bürgermeister David Wollgandt (parteilos). Betroffen ist eine Strecke von knapp einem Kilometer. Die Kosten betragen etwa 1,2 Millionen Euro. Dafür will die Gemeinde jetzt Fördermittel beantragen. Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt soll dem Bürgermeister zufolge nur der erste Bauabschnitt sein. Insgesamt soll zukünftig eine Strecke von knapp vier Kilometern erneuert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim