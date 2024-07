Stand: 03.07.2024 07:09 Uhr Fünfter Neuzugang für Anker Wismar

Bei Oberligist Anker Wismar nimmt der Kader für die neue Saison immer konkretere Formen an. Mit Mittelfeldspieler Samuel Scharf kommt der fünfte Neuzugang zu den Hansestädtern. Scharf ist in der Jugend beim FC Hansa Rostock ausgebildet worden - zuletzt hat er in der Fußball-Oberliga für den Rostocker FC gespielt. Scharf ist nach Eric Martin der zweite Spieler, der vom RFC nach Wismar wechselt. Außerdem neu: Torhüter Justin Borchardt und die beiden Offensivspieler Danilo John und Max Hauer. Verzichten muss Anker Wismar zukünftig auf Torjäger Julian Hahnel - er wechselt zur U23 des FC Hansa. Stichwort Hansa: Gegen den Zweitliga-Absteiger spielt Anker Wismar am 6. Juli ein Testspiel - Anstoß ist 18 Uhr im Kurt-Bürger-Stadion.

