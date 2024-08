Stand: 28.08.2024 10:43 Uhr Führungswechsel: Neue Polizei-Chefs in Boizenburg und Hagenow

Die Polizeireviere in Boizenburg und Hagenow haben neue Chefs, heute werden sie auch offiziell in ihr Amt eingeführt. Mario Funk, Kriminalhauptkomissar ist der Neue in Boizenburg. Der 55-Jährige hatte bislang das Revier in Hagenow geleitet. Und weil dadurch dort der Chefposten frei geworden ist, übernimmt Polizeihauptkommissar Gordon Tiesler hier die Leitung. Er war bislang Leiter des Kriminaldauerdienstes in Ludwigslust. Den offiziellen Akt der Amtseinführung übernimmt der Innenstaatssekretär Wolfgang Schmülling.

