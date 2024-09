Stand: 04.09.2024 15:28 Uhr Friedrichsruhe: Pferdeanhänger und Radlader von Hof gestohlen

Bislang noch unbekannte Täter haben von einem Pferdehof in Friedrichsruhe bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Pferdeanhänger und einen Radlader gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat vermutlich in der Nacht von Montag zu Dienstag. Die Besitzer hätten den Verlust am Dienstag bemerkt und daraufhin eine Anzeige gestellt. Bei dem entwendeten Radlader handelt es sich den Angaben nach um ein schwarzes Modell mit einem Überrollkäfig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, kann sich bei der Polizei in Sternberg unter der Telefonnummer (03847) 432 70 melden.

