Stand: 04.11.2024 15:25 Uhr "Freiheit": Thema der Schweriner Wissenschaftswoche 2024

In der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin wird am Montagabend die Schweriner Wissenschaftswoche eröffnet. Das Thema in diesem Jahr ist "Freiheit". Bei der Eröffnungsveranstaltung verleiht der Verein Förderer von Hochschulen in Schwerin den diesjährigen Innovationspreis. Bis Freitag wird es Vorträge und Workshops zu aktuellen Forschungsständen in der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, der Handwerkskammer Schwerin, dem MSH Campus Schwerin und der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit geben. Die Schweriner Wissenschaftswoche richtet sich mit ihren Angeboten vor allem an Schüler, Studierende, Lehrende und Unternehmer. Prof. Dr. Marius Lindauer von der Universität Hannover hält am Montag einen Vortrag über Künstliche Intelligenz und stellt die Frage, ob KI ein Wegbereiter oder Risiko für die Freiheit ist. Die Experten der Wissenschaftswoche sprechen außerdem über Freiheit in der handwerklichen Ausbildung und über Selbst- und Fremdbestimmung bei chronischen Erkrankungen. Interessierte können die Vorträge kostenlos besuchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin