Frau in Wismar mit Messer angegriffen: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Ein 21-Jähriger soll am Sonntagmorgen eine 63-Jährige in Wismar mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Laut Polizei war die Frau im Bereich der Straße Am Torney mit ihrem Hund unterwegs, als der Mann auf sie losging. Sie habe Verletzungen am Oberschenkel erlitten. Der Angreifer habe daraufhin fliehen wollen, doch Zeugen hätten umgehend Rettungskräfte und Polizei alarmiert und ihn verfolgt. Der Verdächtige iranischer Abstammung konnte so noch im Umfeld des Tatortes vorläufig festgenommen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg