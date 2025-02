Messerattacke in Schwerin: Polizei ermittelt mutmaßlichen Täter Stand: 09.02.2025 16:01 Uhr Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 17-Jährigen in Schwerin hat die zuständige Mordkommission den mutmaßlichen Täter ermittelt. Nach dem 25-Jährigen wird nun mit Haftbefehl gefahndet.

Laut Polizei steht ein 25-jähriger Afghane unter dringendem Tatverdacht, den 17-Jährigen in Schwerin tödlich verletzt zu haben. Nach dem Täter war bereits mit einem Phantombild gefahndet worden, nun hätte die eingerichtete Mordkommission der Kriminalpolizeiinspektion und der Staatsanwaltschaft aus Schwerin seine Identität festgestellt.

Fahndung mit Haftbefehl

Das Schweriner Amtsgericht habe daraufhin am Sonntag die öffentliche Fahndung nach dem Mann angeordnet. Auch einen Haftbefehl habe der zuständige Richter bereits erlassen. Bei der Suche nach ihm bittet die Polizei auch die Bevölkerung um Hinweise.

Umfangreiche Suche zunächst erfolglos

Der Verdächtige soll am vergangenen Dienstagabend nach einem Streit an einem der Seiteneingänge des Schweriner Schlossparkcenters mit einem Messer auf den 17-Jährigen losgegangen sein. Der Täter soll anschließend in das Center geflohen sein, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Beamte und Sicherheitskräfte hätten danach sämtliche Zugänge zum Einkaufszentrum und zum Bahnhof abgesperrt, während sie im Center alle Ladenflächen nach dem Verdächtigen durchsuchten. Bei der Suche kamen auch Spürhunde zum Einsatz, doch der Täter konnte zunächst entkommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Opfer um einen unbegleiteten Flüchtling aus Afghanistan. Er erlag eine Stunde nach dem Angriff seinen Verletzungen.

