Förderung für historische Klosterkirche in Rehna

Die mittelalterliche Klosterkirche in Rehna (Landkreis Nordwestmecklenburg) bekommt 20.000 Euro Spenden von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Mit dem Geld sollen laut Stiftung Instandsetzungsarbeiten am 40 Meter hohen Turm finanziert werden. Zum Beispiel werden Risse im Mauerwerk geschlossen und die Statik wird gesichert. Die Kirche stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist das älteste Gebäude der Stadt. Sie wird seit mehr als 20 Jahren saniert. Der Chor, das Dach und das Gewölbe sind bereits fertig. Die Kosten für die Schäden am Turm werden auf etwa 700.000 Euro geschätzt. Die heute sichtbare Klosteranlage geht auf eine große Umbauphase im 13. Jahrhundert zurück. Bauteile des vorangegangenen romanischen Baus sind jedoch noch zu erkennen. Zum Gesamtensemble des Klosters gehören neben der Kirche auch der Kreuzgang und der Kapitelsaal.

