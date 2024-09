Stand: 12.09.2024 05:13 Uhr Fahrerflucht nach Unfall nahe Wittenburg

Nach einer Fahrerflucht im Landkreis Ludwigslust-Parchim werden Zeugen gesucht. Laut Polizei hatte ein Auto zwischen Wittenburg und Dreilützow am Mittwochabend ein anderes Auto im Gegenverkehr gerammt. Desse 42-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete zu Fuß, so die Polizei. Beide Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeughalter werde jetzt ermittelt, so die Polizei. Wer etwas von dem Unfall bemerkt oder eine verletzte Person in der Nähe von Wittenburg gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

