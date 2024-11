Stand: 08.11.2024 08:26 Uhr Explosion in Goldberg: Unbekannte sprengen Bushaltestelle

Bislang noch unbekannte Täter haben am Donnerstagabend eine Bushaltestelle in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprengt. Anwohner hatten laut Polizei kurz vor 21 Uhr eine Explosion in der Bahnhofsstraße gehört. Die Bushaltestelle wurde komplett zerstört, übrig geblieben ist ein Trümmerfeld aus Glassplittern und geschmolzenen Bauteilen. Noch am Abend wurden Zeugen befragt und eine Fahndung eingeleitet. Für die Sprengung wurde offenbar eine große Menge Pyrotechnik benutzt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, wer diese gezündet haben könnte und bittet um Zeugenhinweise. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim