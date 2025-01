Stand: 02.01.2025 14:04 Uhr Etwa 500 Haltestellen in Westmecklenburg barrierefrei

In Westmecklenburg sind derzeit gut 500 Haltestellen barrierefrei. In Schwerin sind die meisten Haltestellen ausgebaut, in Ludwigslust-Parchim gibt es noch Nachholbedarf. Das Ziel ist nach aktuellem Personenbeförderungsgesetz eine vollständige Barrierefreiheit an allen Haltestellen zu erreichen. In Ludwigslust-Parchim sind laut Landkreis derzeit nur sechs Haltestellen vollständig barrierefrei. Der Kreistag hat in seiner letzten Sitzung ein Haltestellenausbaukonzept beschlossen, unter anderem damit dort nachgebessert werden kann. Schätzungsweise bis zu 28 Millionen Euro müssten laut Konzept allein im Landkreis investiert werden. Förderprogramme gebe es aktuell nicht. Zuständig für Haltestellen seien in der Regel die Gemeinden. Im Landkreis Nordwestmecklenburg sind gut 240 von etwa 1.600 Haltestellen barrierefrei. In Schwerin sind nach Angaben der Stadt bereits mehr als die Hälfte der Haltestellen entsprechend ausgebaut - insgesamt 240. In den vergangenen vier Jahren investierte die Landeshauptstadt hier mehr als 1,2 Millionen Euro.

