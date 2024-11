Stand: 15.11.2024 16:30 Uhr Erneut Einbrüche in Westmecklenburg

Im Raum Westmecklenburg ist es erneut zu Transporter-Einbrüchen gekommen. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte Firmentransporter in Gägelow und Neukloster aufgebrochen. Die Täter haben laut Polizei Werkzeuge gestohlen. Der Gesamtschaden: circa 3.000 Euro. In derselben Nacht drangen Unbekannte dann in zwei Firmentransporter in Neukloster ein. Auch hier haben die Täter einen Gesamtschaden von über 4.500 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei konnte an beiden Orten Spuren sichern und ermittelt. Erst in der Nacht zum Mittwoch hatte es zwei Einbrüche gegeben: In Zarrentin hatten Unbekannte Baugeräte im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Und auch in Boltenhagen im Ortsteil Tarnewitz brachen Unbekannte einen Firmentransporter auf und stahlen diverse Werkzeuge.

