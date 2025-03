Stand: 12.03.2025 11:54 Uhr Er heißt Mojo: Giraffenkalb im Schweriner Zoo jetzt sichtbar

Der Giraffennachwuchs im Schweriner Zoo entdeckt seit Mittwoch die Außenanlage. Der Zoo hat dem Bullen den Namen Mojo gegeben, was so viel wie "Glücksbringer" bedeutet. Außerdem ist der knapp drei Wochen alte Nachwuchs erstmals auf seinen Vater Madiba getroffen. Besucher können die gut 1,70 große Rothschildgiraffe nun im Zoo sehen. Insgesamt leben jetzt vier der bedrohten Tiere im Schweriner Zoo. In Afrika wird die Anzahl der Giraffen auf rund 2.000 geschätzt.

Weitere Informationen Nachwuchs im Zoo Schwerin: Giraffenkalb geboren Die Mutter, die sechsjährige Giraffe "Kahlua", brachte den kleinen Bullen am 24. Februar wohlbehalten zur Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.03.2025 | 12:30 Uhr