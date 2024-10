Stand: 26.10.2024 06:58 Uhr Epileptischer Anfall: Traktorfahrer verunglückt in Brüsewitz

Der Fahrer eines Traktorgespanns ist in Brüsewitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) aufgrund eines epileptischen Anfalls von der Straße abgekommen. Der 25-Jährige habe am Freitag wegen des Anfalls die Kontrolle über seine Landmaschine verloren, teilte die Polizei mit. Demnach durchbrach er mit seinem Traktor samt Anhänger einen Zaun und überfuhr einen Strommast. Anschließend sei der Traktor umgekippt. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Da aus dem Fahrzeug verschiedene Betriebsstoffe ausliefen, rückte die Freiwillige Feuerwehr an und beseitigte die Rückstände. Die Polizei schätzt den Sachschaden bislang auf 213.000 Euro.

