Stand: 07.11.2024 06:58 Uhr Entscheidung gefallen: Rettungshubschrauber kommt nach Pampow

Nach einigem Hin und Her hat das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommerns am Mittwoch über den Standort für den vierten Rettungshubschrauber des Landes entschieden. Er soll demnach in Pampow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei Schwerin stationiert werden. Bis zuletzt wurde auch über Herren Steinfeld (Landkreis Nordwestmecklenburg) als möglichen Standort diskutiert. Herren Steinfeld, ebenfalls bei Schwerin, wurde unter anderem von Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) präferiert. Es hatte den Standort für die beste Wahl für die Versorgung aller Bürger in Westmecklenburg gehalten. Dem widerspricht nun Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD): "Nach intensiver Abwägung der Vor- und Nachteile der beiden Standorte halten wir den Standort Pampow für besser geeignet." Für Pampow sprechen laut Drese unter anderem die positive Einschätzung durch die Landesluftfahrtbehörde und auch die Abdeckung aller Regionen in Westmecklenburg mit Blick auf die Einhaltung der Hilfsfristen der Notärzte.

Weitere Informationen Rettungshubschrauber bei Schwerin: Standort sorgt für Unverständnis Dass der Helikopter zukünftig in Pampow bei Schwerin starten soll, überrascht Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.11.2024 | 09:30 Uhr