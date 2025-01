Stand: 03.01.2025 18:17 Uhr Ein Schwerverletzter bei Glätteunfällen in Nordwestmecklenburg

In weiten Teilen des Landkreises Nordwestmecklenburg hat es am Freitag geschneit und das sorgte für vier Unfälle: In Dalberg zwischen Schwerin und Grevesmühlen kam ein Fahrer mit seinem Auto von der Straße ab. Der 62-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 30.000 Euro. In Kirchdorf auf der Insel Poel kam ein 84-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab und fuhr gegen ein Haus. Der Fahrer wurde leicht verletzt - der Sachschaden beträgt 100.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen nimmt die Polizei in den meisten Fällen unangepasste Geschwindigkeit auf glatten und vereisten Straßen als Ursache an. Die Ermittlungen zu den Unfällen dauern noch an.

