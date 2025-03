Stand: 14.03.2025 16:51 Uhr "Earth Hour": Fünf Städte in MV machen Lichter aus

Am 22. März gehen weltweit wieder eine Stunde lang die Lichter für den Klimaschutz aus. An der sogenannten "Earth Hour" beteiligen sich auch Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Lübz, Crivitz (jeweils Landkreis Ludwigslust-Parchim), Schwerin, Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) und Rostock sind dabei. Die Umweltschutzorganisation WWF hat die Aktions ins Leben gerufen. Demnach wird von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr beispielsweise in Schwerin die Beleuchtung am Schleswig-Holstein Haus und am Altstädtisches Rathaus ausgeschaltet. In Wismar werden die Nikolaikirche, die Georgenkirche sowie der St.-Marien-Kirchturm nicht angestrahlt. Darüber hinaus gibt es in der Hansestadt eine Singaktion unter dem Motto: "Licht aus. Stimme an. Gemeinsam für einen lebendigen Planeten." In Rostock bleiben nach Angaben der Stadtverwaltung gleich für das gesamte Wochenende, also vom 21. bis zum 23. März, das Rathaus, das Steintor und das Ständehaus dunkel. Damit solle eine breitere Aufmerksamkeit erzielt und die Motivation zur einstündigen Teilnahme der Einwohnerinnen und Einwohner an der Aktion gesteigert werden, hieß es dazu.

