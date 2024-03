Earth Hour: “Deine Stunde für die Erde” auch in MV Stand: 23.03.2024 10:53 Uhr Unter dem Motto "Deine Stunde für die erde" ruft die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF erneut dazu auf, weltweit für eine Stunde das Licht auszuschalten.

Bereits zum 18. Mal werden rund um den Globus die Lichter ausgeschaltet, um bei der weltweit größten Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz ein Zeichen zu setzen. An der sogenannten "Earth Hour" beteiligen sich auch Städte und Gemeinden aus Mecklenburg-Vorpommern.

Hier gehen in MV die Lichter für eine Stunde aus

An der Stadtkirche in Crivitz geht das Licht aus, am Schweriner Schloss, und auch Lübz nimmt an der Aktion teil. Die Kleinstadt wird deshalb für eine Stunde die Straßenbeleuchtung ausschalten. In Wismar wird hingegen die Beleuchtung der drei Kirchen St. Nikolai, St. Marien und St. Georgen abgestellt. Auch zuhause kann man sich an der symbolischen Aktion beteiligen und freiwillig Strom sparen. Die Regeln fürs Mitmachen sind weltweit dieselben: um 20.30 Uhr geht für 60 Minuten das Licht aus.

Weltweite größte Aktion für Klima- und Umweltschutz

Die Earth Hour ist laut WWF die weltweit größte Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Das zurückliegende Jahrzehnt war das wärmste seit Aufzeichnungsbeginn. Die Weltorganisation für Meteorologie verweist zudem auf die beispiellose Erwärmung der Ozeane, den Rückzug der Gletscher und den Verlust des antarktischen Meereseises. Die Earth Hour will deswegen zum Umdenken beim Verbrauch von Ressourcen anregen, da Klimaschutz nur gemeinsam gelingen würde.

