"Earth Hour" 2025: MV schaltet das Licht für den Klimaschutz aus Stand: 21.03.2025 14:11 Uhr Am 22. März 2025 gehen weltweit für eine Stunde die Lichter aus. Auch in Mecklenburg-Vorpommern bleiben Wahrzeichen unbeleuchtet, um ein sichtbares Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Am 22. März gehen weltweit vielerorts wieder eine Stunde lang die Lichter für den Klimaschutz aus. An der sogenannten "Earth Hour" beteiligen sich auch Städte in Mecklenburg-Vorpommern. In Rostock bleiben das Rathaus, das Steintor und das Ständehaus nicht nur für eine Stunde, sondern gleich das gesamte Wochenende vom 21. bis 23. März 2025 unbeleuchtet. Damit soll eine noch größere Aufmerksamkeit für die Aktion erzielt und die Einwohnerinnen und Einwohner zur Teilnahme motiviert werden.

Unbeleuchtete Gebäude in Westmecklenburg

Auch in Schwerin wird ein klares Zeichen gesetzt: Die Beleuchtung des Schleswig-Holstein Hauses und des Rathauses bleibt während der "Earth Hour" ausgeschaltet. Wismar schaltet ebenfalls die Anstrahlung historischer Bauwerke ab. Die Nikolaikirche, die Georgenkirche und der St.-Marien-Kirchturm bleiben dunkel. Darüber hinaus gibt es eine besondere Aktion: Unter dem Motto "Licht aus. Stimme an. Gemeinsam für einen lebendigen Planeten." findet eine Singaktion statt, um das Bewusstsein für den Klimaschutz auf eine kreative Weise zu stärken. Lübz und Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind ebenfalls dabei und setzen ein Zeichen für mehr Klimaschutz.

Hauptgebäude der Universität Greifswald bleibt dunkel

Neubrandenburg beteiligt sich erneut an der "Earth Hour" und verzichtet für eine Stunde auf die Beleuchtung der historischen Stadttore. Die Stadtverwaltung ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, auch im privaten Umfeld das Licht auszuschalten, um ein gemeinsames Zeichen für den Umweltschutz zu setzen. Greifswald reiht sich ebenfalls in die Liste der teilnehmenden Städte ein. Hier wird unter anderem die Beleuchtung des Doms St. Nikolai, des Hauptgebäudes der Universität und weiterer Wahrzeichen sowie offizieller Gebäude für eine Stunde abgeschaltet.

Weitere Aktionen im Land

Neben dem Lichterlöschen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern weitere Aktionen rund um die "Earth Hour". Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl in Sassnitz lädt von 11 bis 14 Uhr zu einer besonderen Mitmachaktion ein: Besucherinnen und Besucher können im Foyer des Zentrums gemeinsam Bienenwachskerzen anfertigen. Damit können sie sich auf die Stunde ohne Licht vorbereiten und gleichzeitig eine nachhaltige Alternative zu elektrischer Beleuchtung kennenlernen.

Gemeinsames Zeichen für den Planeten

Die "Earth Hour" ist laut WWF die weltweit größte Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Seit 2007 schalten jedes Jahr Millionen von Menschen, Unternehmen und Städte rund um den Globus zur "Earth Hour" das Licht in ihrem privaten Wohnraum, an öffentlichen Gebäuden, Wahrzeichen oder Standorten aus, um bei der weltweit größten Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz ein Zeichen zu setzen.

Weitere Informationen Earth Hour: "Deine Stunde für die Erde" auch in MV Unter diesem Motto rief die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF erneut dazu auf, weltweit das Licht auszuschalten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 22.03.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz