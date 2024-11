Stand: 24.11.2024 13:24 Uhr Dynamo Schwerin: Niederlage in der Fußball Oberliga

In der Fußball Oberliga hat die SG Dynamo Schwerin das Heimspiel gegen den BFC Preussen verloren. Gegen die Berliner unterlag Dynamo mit 1:2 (1:0). Die SGD ging in der 37. Minute durch Klingberg in Führung - die Gäste konnten das Spiel in der zweiten Halbzeit aber drehen. Dynamo ist mit der Niederlage auf einen Abstiegsrang abgerutscht. In der kommenden Woche müssen die Schweriner auswärts ran - und zwar im Kellerduell beim Tabellennachbarn Grün-Weiß Ahrensfelde.

