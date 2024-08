Stand: 22.08.2024 16:59 Uhr Drachenbootfestival in Schwerin: Einschränkungen im Verkehr

Das 31. Drachenbootfestival in Schwerin steht in den Startlöchern. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, sagte Organisator Chris Richter. Bereits vor zwei Wochen haben die Veranstalter zwölf Kilometer Stahlseile in dem Teich für die Strecken verlegt. Schwerinerinnen und Schweriner müssen schon jetzt mit einigen Verkehrseinschränkungen rund um den Pfaffenteich rechnen. Einschränkungen gibt es rund um das Südufer des Pfaffenteichs: Zwischen der Körnerstraße bis zur Arsenalstraße/Ecke Alexandrinenstraße ist der gesamte Bereich für den Verkehr bis einschließlich Sonntag voll gesperrt. Anwohner mit Parkausweisen können zonenüberrgeifend auf andere Bereiche ausweichen.

