Stand: 17.01.2025 16:15 Uhr Dorf Mecklenburg: Weide steht in Flammen

Am Donnerstagnachmittag hat ein Baum in einer Kleingartenanlage in Dorf Mecklenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) bei Wismar gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Unbekannter soll den Baum in Brand gesetzt haben. Die Weide wurde durch das Feuer stark beschädigt und musste gefällt werden. Es ist ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg