Stand: 29.04.2025 07:28 Uhr Do-It-Yourself: Neue Fahrradstation in Boltenhagen errichtet

Im Dünenweg in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) nahe der Strandpromenade können Radfahrer ihre Fahrräder bei Problemen selbst reparieren. Möglich macht das eine neue Fahrradreparaturstation des ADAC. Es ist eine gelbe Säule, die verschiedene Schraubenzieher, Torx, Maulschlüssel sowie eine Luftpumpe bereit hält. Das Fahrrad kann zur Reparatur auch aufgehängt werden. Weitere Reparatursäulen sollen am Hafen von Boltenhagen und in Redewisch gebaut werden. Zwei Säulen stellt der ADAC kostenfrei zur Verfügung, so die Kurleitung. Die dritte Reparatursäule zahlt die Gemeinde Boltenhagen selbst. Eine Säule kostet etwa 1800 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 29.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg