Diebe brechen in vier Häuser in Wittenburg und Zarrentin ein

In Wittenburg und Zarrentin (beide Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Wochenende bislang noch unbekannte Täter in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Laut Polizei haben sie in vier Häusern Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Bei einem Einbruch in Zarrentin wurden die Täter von einem Nachbarn der verreisten Hauseigentümerin überrascht. Der Mann hatte die Lichtkegel der Taschenlampen der beiden Einbrecher gesehen und daraufhin die beiden 1,75 Meter großen Personen auf dem Grundstück gestellt. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei sicherte an allen Tatorten Spuren und ermittelt nun. Hinweise zu den Taten nehmen die Polizeidienststellen in Hagenow und Boizenburg entgegen.

